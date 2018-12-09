Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ta önceki gün yağan ve daha sonra güneşli hava ile birlikte eriyen kar, vatandaşları şaşırtırken, bugün başlayan ve lapa lapa yağan kar kente beyaz gelinliğini giydirdi.

Kars’ta son yılların en sıcak kışı yaşanıyor. Geçen yıl Aralık ayında eksi 20’lerde seyreden soğuk hava bu yıl yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Bir gün kar yağışlı, ertesi gün güneşli geçen hava durumu vatandaşlar arasında da şaşkınlıkla karşılanıyor.

“Kar aşk gibidir”

Kars’ta karın aşk olduğunu ifade eden Turan Sürmeli, “Yağmur yağarken insanlar içeriye, kar yağarken de dışarıya koşarlar. Kar aşk gibidir. Yaşlı insanları bile çocukluğuna döndürür. Kars kar ile bir bütündür. Kars’ı karsız düşünemeyiz” dedi.

Öte yandan, sabah başlayan ve lapa lapa yağan kar güzel görüntüler ortaya çıkardı. Kars Kalesi ve Millet Bahçesi’nde bulunan hayvan figürleri, beyaz ile birlikte kameralara yansıdı.

Özellikle yüksek kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, zaman zaman da yolda kalıyor.

Öte yandan, son yağan kar ile birlikte Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 60 santim olarak ölçüldü. Kars’ta kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.