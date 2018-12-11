İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
İDO'da bazı seferler iptal edildi
11.12.2018 - 08:01 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 08:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), olumsuz hava koşulları dolayısıyla bazı seferler iptal edildi.
Etiketler : ido,ido seferleri,
592871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592871.aspx
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