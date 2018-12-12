Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesinde bulunan Merinos Kavşağında meydana geldi. Yaya olarak görev yapan bekçi unsurları tarafından karton toplama arabası ile giden bir şahıs durduruldu. Ardından arabanın içerisini arayan ekipler beş adet Buski'ye ait çalınmış kanalizasyon kapaklarını buldu. Olay yerinde etkisiz hale getirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Karakoluna götürüldü.
Kanalizasyon kapaklarını çalan hırsızı bekçiler yakaladı
12.12.2018 - 08:55 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da Buski'ye ait kanalizasyon kapaklarını çalan hırsız, bekçiler tarafından yakalandı.
Etiketler : Bursa,yaşam haberleri,
593051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593051.aspx
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