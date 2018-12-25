TEM Mahmutbey-Tekstilkent yönünde kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
TEM'de kaza! Trafik kilitlendi
25.12.2018 - 07:38 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Mahmutbey-Tekstilkent yönünde kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Etiketler : kaza,
595090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595090.aspx
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