Edinilen bilgiye göre Kayseri TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak’ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu Munteha B. ve Hüseyin B, Suriye uyruklu Jıhad I. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
26.12.2018 - 11:04 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak’ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu Munteha B. ve Hüseyin B, Suriye uyruklu Jıhad I. yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : kayseri,deaş,haberler,operasyon,
595267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595267.aspx
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