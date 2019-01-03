Perpa metrobüs durağında metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri vatandaşa kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler aksıyor
03.01.2019 - 08:48 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Perpa metrobüs durağında metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri vatandaşa kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Metrobüs,kaza,
596404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596404.aspx
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