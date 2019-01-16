İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın adres bildiriminde bulunmaları için son iki gün
Adres kaydı olmayan 363.555 vatandaşımıza "ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları" yönünde kamuoyuna bilgilendirme yapılmıştır.
Bu bilgilendirme sonucunda 40.804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur.
Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak 2019 Tarih Saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.