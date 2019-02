Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzmanlar “Gelecekte çocuğun utanacağı fotoğraflar paylaşmayın” dese de pek kimse aldırmıyor. Sosyal medyada güzel görünmek için estetik yaptıranlar, kıyafetlerini ona göre seçip, her anını yine her isteyenin görebileceği bir mecraya taşıyorlar. Son yapılan araştırmada ilginç veriler de var. Mesela her 10 kişiden 8’inin sosyal medyada 1 ya da daha fazla hesabı bulunuyor ve 1 saniyesini bile tekrar yaşayamayacağı zamanını sosyal medyada harcıyor milyonlarca kişi. 15-24 yaş arası gençlerin sosyal medyada harcadığı zaman ise 5 saati bile buluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 91’i Facebook, yüzde 72’si Instagram ve yüzde 44’ü de YouTube üyesi.

Her 4 kişiden 1’i de fenomenlerin hesaplarını takip ettiğini belirtirken, bu kişilerin yüzde 28’i de fenomenlerin tanıttığı ürün veya hizmetleri satın alıyor. Her 3 kişiden 1’i de fenomenlerin kıyafet (tekstil) önerilerinin, satın alma davranışlarına etki ettiğini ifade ediyor. Yani fenomenler reklam yapıp kazanıyor, milyonlarca genç, onların o ürünleri gerçekten kullandığını zannedip milyarlarca lira para döküyor.