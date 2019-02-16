30 yaşındaki iç mimar Eda Yamansarslan, Kartal’da oturduğu rezidansa gece vakti geldi. Site güvenliğinin ifadesine göre siteye yalnız gelen kadın aynı zamanda alkollüydü. Eda Yamanarslan, gece 1 sıralarında 10. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen genç kadını kurtaramadı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, genç kadının o gece siteye yalnız geldiğini belirledi. Eda Yamanarslan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis, genç kadının ölümünü araştırıyor.
Genç mimarın şüpheli ölümü
16.02.2019 - 13:44 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç mimar Eda Yamanarslan, Kartal’da ikamet ettiği rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis, genç kadının düşme sebebini araştırıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : genç mimar,şüpheli ölüm,Kartal,
605073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605073.aspx
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