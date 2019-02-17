Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 12 Şubat günü Bahçelieavler Yenibosna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 03.00 sıralarında 3 kişi bir apartmanın önüne geldi. Şahıslar bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kapıya yöneldi. Bir kişi gözcülük yaparken, diğer 2 kişi de apartman kapısını açarak içeri girdi. Hırsızlar bu sırada binada oturan bir vatandaş tarafından fark edildi. Hırsızlardan biri apartman sakinleri tarafından yakalanırken, diğer 2 hırsız koşarak kaçtı. Yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, hırsızların "bu kadarına da pes artık" dedirten rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 hırsızın gözlerine kestirdikleri apartman önünde bir süre durakladıkları görülüyor. Apartmana giren hırsızlardan 2'sinin kısa süre sonra koşarak kaçtıkları kameralara yansıyor.