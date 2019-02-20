Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temeli 10 Ekim 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından atılan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli inşaatı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında durmuştu. Tünel inşaatında yaklaşık 7 ay sonra çalışmalar tekrar başladı. Çalışmaların başlaması nedeniyle Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve beraberindeki heyet Ceceler Mahallesi yakınlarındaki bölümünü ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.



Nasır, Akseki-Seydişyehir karayolu Alacabel mevkisinde kış aylarında etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldiğini söyledi.





Tünel tamamlandığında rampa ve virajların ortadan kalkacağını belirten Nasır, "Hem yol kısalacak hem de vatandaşların kış aylarında yaşadığı trafik çilesini sona erdirecek ve daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacak" dedi.





Tünel çalışmalarının geçtiğimiz yıl Ağustos ayında durduğunu ve çalışmalara yeniden başlanıldığını ve hızla devam ettiğini söyleyen Nasır, "Tünel inşaatı çift tüp olarak kazı çalışmaları yaklaşık 7 bin 300 metreyi buldu. Allah yardımcıları olsun. Burada çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah çalışmalar bittiğinde halkımızın, ülkemizin hizmetine girecek. Çalışanlara, bu projede emeği geçenlere, katkısı olanlara çok teşekkür ediyor, kolay gelsin diyorum" şeklinde konuştu.

İncelemelere Kaymakam Nasır ile birlikte İbradı Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Ekinci, Akseki Cumhuriyet Savcısı İsmail Erbuğa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi, emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı.