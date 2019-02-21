Keşan Lisesi önünde uygulama yapan ekipler, saat 12.45 ile 13.30 saatleri arasında 15 aracı durdurdu, 5 araca yaya geçitlerinden geçen veya geçmekte bulunan kişilere geçiş hakkını vermemesi sebebiyle toplam 2 bin 440 TL idari para cezası kesti. Ayrıca ekipler yaya ve okul geçitlerine yaklaşıp yayalara öncelik tanıyan sürücülere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.
Edirne’de “drone” ile trafik uygulaması
21.02.2019 - 09:11 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri insansız hava aracı “drone” ile trafik uygulaması yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Edirne,drone,trafik,
606038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606038.aspx
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