Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Holding’in ve gazetemizin kurucusu, milyonların Enver Abi’si, gönül adamı Enver Ören ağabeyimizi vefatının 6. yılında dualarla yâd ettik. Enver Abi için Eyüp Sultan Camii’nde yatsı namazı sonrası özel mevlit programı düzenlendi. Programa İhlas Holding çalışanları başta olmak üzere binlerce vatandaş iştirak etti. Gün boyu Enver Ağabey’in sohbetlerinden bölümler yayınlayan TGRT HABER TV, mevlit programını da ekranlara taşıdı. Okunan mevlit sonrasında yapılan duaya camideki ve ekranları başındaki vatandaşlar “amin” dedi. Eyüp Sultan’daki programa iştirak eden vatandaşların duygulu anlar yaşadığı gözlendi. Vatandaşlar, “Onu tanıyıp sevgisine mazhar olmak bir ayrıcalıktı.O çok farklı ve özel bir insandı. Merhametliydi. Milletine âşık bir ilim adamıydı. Millî ve manevi değerlerine bağlı çok güzel bir nesil yetiştirdi. Allah rahmet eylesin” diye dua ettiler. Enver Ağabey’in Eyüp Sultan’daki kabri de sevenleriyle doldu taştı.