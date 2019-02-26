Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 05.00 sıralarında Üniversiteler Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi. Mevlana Bulvarı yönüne giden Mehmet Özdemir yönetimindeki otomobilin lastiği patladı. Özdemir, lastik tamircisi çağırdı. Gelen lastik tamircisi Cengiz Akdemir, kullandığı otomobili Özdemir'in aracının arkasına park edip, lastiği değiştirmek için çalışma başlattı. Bu sırada aynı yöne giden İsmail İnce yönetimindeki kamyon, arka arkaya park eden otomobillere çarptı. Kazada, iki otomobilin arasında sıkışan Cengiz Akdemir, yaralandı. Akdemir, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Akdemir'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bulvarda kazanın olduğu istikamet, yaklaşık 1 saat araç geçişine kapandı. Kamyon şoförü İnce, polis ekiplerince gözaltına alındı.