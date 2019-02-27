Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin’den Elbistan’a melas yüklemek için yola çıkan tanker, Elbistan-Göksun karayolunun 35.kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü, kazayı büyük şans eseri yara almadan atlattı. Devrilen tankeri, tekrar kaldırmak için ise Göksun-Elbistan karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. 2 adet vinç, tonlarca ağırlıktaki tankeri kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. Bu zaman zarfında Göksun-Elbistan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından tankerin kaldırılmasıyla birlikte trafik de normale döndü.