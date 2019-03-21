Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında Taner B'nin kullandığı 04 D 4820 plakalı kamyonu durdurdu.

Hayvan sevkiyatında kullanılan kamyonun kasasında 68'i Afganistan ve 4'ü Pakistan uyruklu 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan İran'dan yurda girerek İstanbul'a gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri iddiasıyla kamyon sürücüsü ile araçtaki İsa Y. ile Mehmet K. gözaltına alındı.

Günlerdir aç olan yabancı uyruklulara polislerce çorba ve ekmek ikram edildi.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Afganistan uyruklu Hidayet Pakiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran üzerinden Türkiye'ye girdiklerini belirterek, "Bizi İstanbul'a kadar götürmeleri karşılığında kişi başına 2 bin liraya anlaştık, bu parayı İstanbul'a vardığımızda bize aracılık yapanların oradaki adamlarına verecektik ancak polis bizi durdurdu. Allah Türk polislerinden razı olsun, bize çorba ve ekmek verdiler." diye konuştu.