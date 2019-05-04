Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla Fatih Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 300 gram esrar ele geçirirken Ervin K.'yi de gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda olayla ilgili Edip ve Şahize E. çiftinin kaldığı aynı mahalledeki eve de operasyon düzenlendi. Evde yapılana aramalarda 87 gram bonzai, av tüfeği ve tabanca bulundu. Bunun üzerine Edip ve Şahize E. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ervin K. ve Edip E. nöbetçi mahkemece tutuklandı, Şahize E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.