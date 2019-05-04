Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 16 Ocak tarihinde meydana gelen olayda kiralık ev arıyoruz bahanesiyle binalara girerek evleri soyan Emine G. (21), Yasemin G. (18) ve E.V. (17) tutuklanmışlardı. Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün öğle saatlerinde aldıkları ihbarda yine aynı yöntemle evlere girdikleri tespit edilen Ebru G. (25), Filiz G. (28) ve Zekiye O. (37) takibe aldı. Şahıslar bir binaya girmeye çalışırken yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan sorgusunda çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu tespit edildi.

Öte yandan evlerden ziynet eşyası çalındığı ihbarı alınmasına rağmen polis ekiplerinin yaptığı aramada şüphelilerin üzerinden herhangi bir ziynet eşyası çıkmayınca polisler ihbar gelen binalar etrafında arama yaptı. Yapılan aramalarda zanlıların çaldıkları ziynet eşyalarını çoraplara koyarak bina etrafına attıkları ve daha sonra topladıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şahıs Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edildi.

