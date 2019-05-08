Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 derneğin SODES projeleri ile 1 milyon 534 bin 547 lira parayı usulsüzce terör örgütü FETÖ/PDY'ye aktardığı iddiası ile 34'ünün tutuklu 113 sanığın yargılandığı dava kapsamında 8 kişi hakkında daha gözaltı karar verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, önceden kapatılan derneklerin başkanları ve proje koordinatörlerinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YALOVA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 15 GÖZALTI

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik olarak Yalova merkezli 10 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 2 ihraç astsubay, 1 ihraç öğrenci, 3 emekli astsubay olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. 1 şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY'nin TSK içeresinde mahrem hizmet yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığının tespit edildiği belirtildi.