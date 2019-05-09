Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İmmihan Okumuş'un (25) başörtüsü çalıştığı fabrikada makineye takıldı. Başörtüsünün makinede sıkışması sonucunda nefessiz kalan Okumuş hayatını kaybetti. Olayı gören Okumuş’un iş arkadaşları makineyi durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Okumuş hayata döndürülemedi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Okumuş’un cenazesi morga kaldırıldı. Otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edilen Okumuş’un cenazesi, Darıca Nenehatun Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.