Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Merkez Sarıkaya köyünde iki gün önce gerçekleşen olayda Keklik Kılıç (40) kocası Hacı Kılıç’ı(48) ve görümcesi Fadik Elmas’ı(54) bıçakla öldürmüştü. Cinayet sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan kadın, öldürdüğü görümcesi tarafından zehirlendiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zehirlenmediği anlaşılınca, akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine sevk edildi. Burada verilen doktor raporu ile akli dengesinin yerinde olduğuna karar verilerek Yıldızeli Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. Kılıç, adam öldürme suçlaması ile tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.