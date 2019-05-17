Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi yakalayarak ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına aldı. Ayrıca operasyon öncesinde de 1’i satıcı 9’u içici olmak üzere 10 kişiye de yasal işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Uyuşturucu madde ele geçirildi



Gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında şahısların üzeri ve adreslerinde yapılan aramalarda 24,59 gram eroin maddesi, 0,33 gram kokain maddesi, 2 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.