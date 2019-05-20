Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erciş Bot Timi ekipleri tarafından Çelebibağ bölgesinde kaçak avcılar tarafından fark edilmemesi için Van Gölü’ne batırılmış 1 adet tekne ve 350 metre manyat tipi ağ ele geçirildi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde ise 1 kişi kaçak avlanırken suçüstü yakalandı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimlerde ise, 3 farklı olaya el konularak 3 kişi kaçak avlanırken ağlar ve araçlarla yakalandı.

Yakalanan tekne ve ağlar ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilirken, şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulanırken, araçlar da trafikten men edildi.