Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir çalışan, hayatının ortalama 13 yıl 2 aylık bir bölümünü iş yerinde geçiriyor. Tabii bu sürenin tamamı işle ilgilenmekle geçmiyor. Çalışanların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 64) her gün iş yerinden işle ilgili olmayan web sitelerine girdiğini belirtiyor. Kaspersky Lab’in Global Gizlilik Raporu’na göre, Türkiye’de tüketicilerin yaklaşık üçte biri (yüzde 35) sosyal medyadaki paylaşımlarını patronlarından gizlemeyi tercih ediyor. İş yerindeki bu gizlilik iş arkadaşlarına da uzanıyor. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 60’ı paylaşımlarını birlikte çalıştıkları kişilerin de görmesini istemiyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 5’i kişisel bilgilerinin sızması sebebiyle kariyerlerinin büyük zarar gördüğünü söylüyor. Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama Lideri Marina Titova da “İşteki ve evdeki dijital yaşantılarımız arasındaki sınır kayboluyor. Bir çalışan olarak, sosyal medya paylaşımlarınıza veya iş yerinde girdiğiniz web sitelerine çok dikkat etmelisiniz. İnternette yapılan yanlış anlaşılabilecek tek bir hareket, en hırslı çalışanların bile kariyerine geri dönüşü olmayan uzun vadeli etki edebilir” ifadelerini kullandı.