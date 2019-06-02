Ergani ilçesinde hayırsever Bedran Aslan, bir markete girerek veresiye defterini istedi. Burada tanımadığı kişilerin borcunu ödeyen Aslan, daha sonra marketten çıktı. Market sahibi de bunun üzerine kalan bir kısım borcun üzerini çizdi. Borcu ödenen vatandaşlar hayırsever ve market sahibine teşekkür etti.
Tanımadıkları insanların bakkal borçlarını sildirdi
02.06.2019 - 10:56 | Son Güncelleme: 02.06.2019 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir hayırsever, girdiği bakkal dükkanında tanımadığı insanların borçlarını ödedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,Ergani,
628872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628872.aspx
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