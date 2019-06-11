Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden İsrafil Ö., idaresindeki 01 PF 443 plakalı otomobil, Gölbaşı- Adıyaman Karayolu 7. Kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü İsrafil Ödek ve otomobilde bulunan Osman Ödek yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.