Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’nin İkizdere ilçesinde hayvancılık ile uğraşan Kenan Aydın’a ait inek bir derede boğularak telef oldu. Telef olan hayvanına üzülen Aydın büyük üzüntü yaşarken, ineğine sarılarak ağladı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.