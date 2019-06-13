Rize’nin İkizdere ilçesinde hayvancılık ile uğraşan Kenan Aydın’a ait inek bir derede boğularak telef oldu. Telef olan hayvanına üzülen Aydın büyük üzüntü yaşarken, ineğine sarılarak ağladı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.
Rizeli çoban derede boğularak ölen ineğine böyle sarıldı
13.06.2019 - 15:17 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’de ineği boğularak telef olan bir çoban, ineğine sarılarak ağladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : rize,çoban,dere,inek,
630797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630797.aspx
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