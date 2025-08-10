Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bitki dünyasının kanseri! Onun yüzünden 4 bin 100 dekar alandaki fındık ağaçları söküldü... 13 milyon TL'ye mal oldu

Bitki dünyasının kanseri! Onun yüzünden 4 bin 100 dekar alandaki fındık ağaçları söküldü... 13 milyon TL'ye mal oldu

Trabzon'da "bitki dünyasının kanseri" olarak tanımlanan ve halk arasında "Drakula" olarak bilinen uzun antenli turunçgil böceği ile mücadele devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır zarara yol açan 'Drakula' yüzünden 4 bin 100 dekara yakın bahçe sökülürken, yaklaşık 13 milyon TL'lik ilaçlama çalışması yapıldı.

Anavatanı Uzak Doğu'ya dayanan uzun antenli turunçgil böceğinin olumsuz etkisi Trabzon'da devam ediyor. Halk arasında "Drakula" olarak bilinen zararlı böcek, yıllardır üreticilere ciddi ekonomik kayıplar yaşatırken, ilk olarak Esiroğlu Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediye Fidanlığı ve çevresinde tespit edildi. Böcek, kısa sürede 2 kilometrelik bir alana yayılarak fındık dallarını da kuruttu.

"BİTKİ DÜNYASININ KANSERİ"

Fındık bahçelerinin en büyük düşmanlarından biri olan ve "bitki dünyasının kanseri" olarak tanımlanan bu türün, yalnızca fındık ve bazı tarım bitkilerinde zarar oluşturduğu, orman ağaçlarında ise görülmediği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, böceğin sesten etkilenerek fındık bahçelerindeki otların arasında gizlendiği, biyolojik yapısı gereği birkaç gün içinde çiftleşip yumurtalarını ağaçların kök kısımlarına bıraktığı, ardından ömrünü tamamladığı belirlendi.

13 MİLYON LİRALIK İLAÇLAMA YAPILDI

Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır farklı illerde tarımsal kayıplara yol açan zararlıya karşı Trabzon'da 13 milyon liralık ilaçlama yapıldı. Uzun antenli turunçgil böceğinin etkili olduğu yaklaşık 4 bin 100 dekarlık fındık arazisinde söküm işlemi yapılırken, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan yapılan çalışmalarla ilgili konuştu.

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Kaplan, "Uzun antenli turunçgil böceği 6-7 sene ilimizde ilk defa görüldüğünde karantina kapsamında bazı bahçeler sökülmeye başlanıp 2022 yılına kadar bu işlem sürmüştü. Toplam 4 bin 100 dekara yakın bir miktar karantina kapsamında söküldü." dedi.

Bakanlığın her yıl ilaçlama yaptığını vurgulayan Kaplan, şöyle konuştu:

"Bu yıl da yine ihalemizi yaptık. 7 milyon ilaç tutarında bir maliyetle bölgeyi firmalara ilaçlattık. Sonrasında 6 milyon daha destek geldi. Toplam 13 milyon TL'lik bir ilaçlama yapıldı. Yoğun bir şekilde bu çalışmalarımız sürüyor. Bu bahçeler söküldü yerine tekrar dikilecek ama uzun antenli turunç böceğinin tamamen yok olduktan sonra bölgeye fındık dikilmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Böcek ölmeden ve karantina bitmeden tekrar dikersek bu böcek tekrar ağaçları kurutarak mahvedecektir. Çok iyi bir mücadele yaptık. Hem drone hem de fiziki olarak ilaçlamayı takip ediyoruz"

"BU BİR NEVİ BİYOLOJİK BİR SAVAŞ"

İlaçlamalarla birlikte popülasyonun azaldığına dikkat çeken Kaplan, "Bu ilaçlamaların sonucunda popülasyon azalıyor. Gün geçtikçe düşüyor. Bu bir nevi biyolojik bir savaş. Biyolojik ürünler matematik gibi değil. Bir an bitecek, bir an ilaçlayıp yok edeceğiz o şekilde değil ama mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

 

