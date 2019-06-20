Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün Türkiye’nin birçok ilinde etkili olan gök gürültülü sağanak, beraberinde acı getirdi. Ağrı’da doludan kaçmak için menfeze saklanan bir anne ile iki çocuğu sele kapılıp öldü. Yine aynı bölgede bir genç, yıldırım düşmesi sonucu can verdi; benzer vaka Kastamonu, Rize, Çorum’da da yaşandı. Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde ise 10 kişi ve 7 bina sele kapıldı. Kayıp kişilerden yedisinin cansız bedenine ulaşılırken diğerleri için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Cesetlerden biri HES Göleti’nde bulundu. Çalışmalara 310 kişilik ekip katıldı. Türk Kızılay ise ilçe merkezinde mağdurların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını giderdi.

“HES ile bağlantısı yok”

Elim olay sonrası bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gitti. İki bakan, yetkililerden bilgi aldı. Ardından konuşan Soylu “Vatandaşların mağduriyeti giderilecek. Gerekli tedbirler alınıyor. Tabiî en tepeden gelen selin ve heyelanın verdiği yüklenmeyle, bu ağızda böyle bir felaketle karşılaştık. Geçmiş olsun” dedi. Pakdemirli de “Burada HES ile alakalı hiçbir durum yok. Tamamen doğal bir afet. Son beş gündür bölge için gerekli uyarılar yapılmıştı; ‘Bu bölgeyi terk edin. Daha yükseklere çıkın’ şeklinde. Şimdi olan oldu. Bundan sonra dikkat etmeliyiz. Çünkü üç gün daha yağış bekleniyor. Dere kenarında bulunan evleri terk edin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan afette hayatını kaybeden beş kişinin isimleri şu şekilde: İmam Soner Özbay, Araklı Belediye personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, DSİ personeli Hasan Çakar, Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan ve bakkal Mehmet Cevahir. Osmanoğlu, Özbay ve Cevahir dün defnedildi.

Uzman yorumladı: Küresel ısınma Karadeniz’i yaktı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, afet ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, şunları söyledi: Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların ortak sonucuna bakıldığı zaman Karadeniz’in küresel ısınmaya bağlı olarak sürekli ısındığını görüyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesine oranla daha çok ısınıyor. Karadeniz’in haziran ayında su sıcaklığı geçen yıl 19 dereceydi, şimdi ise 26 derece. Doğu Akdeniz ile aynı su sıcaklığında. Isınan su yükselerek atmosferde dengesizliğe sebep olmakta ve kıyı kenarlarında yağışlara sebebiyet vermektedir. Bölgede ani yağışlar artmaktadır. Bu sel doğanın bir uyarısı. Yaz ayları artık Doğu Karadeniz Bölgesi için sıkıntılı. Soçi, Artvin, Trabzon üçgeni kritik bölgeler oldu. Çünkü bu bölgede en çok buraları ısındı, risk çok büyük. Gelecek dönemlerde çok daha fazla hasar göreceğiz. Dere kenarlarına bina kurmamamız lazım. Maalesef vatandaş dere içerisinde bina yapıyor. Bu yapı mühürleniyor. Ancak belli bir bedel ödedikten sonra mühür açtırılıp inşaatına devam ettiriliyor. Caydırıcı yasalar ile dere yataklarının temizlenmesi şart.

Ağaca tutunarak kurtuldu

Çamlıktepe Mahallesi’nde yaşayan Beytulalh Bozali, sel sularına kapıldı. Bozali, fındık ağacının dalına tutunarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan gencin sağ kolunda kırık tespit edildi. Bu arada yöre sakinleri, felaketin ardından karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Vatandaşlar “Selden ormana kaçarak kurtulduk” dedi. Bölgede yaşayanlardan Halim Köse “Bir binanın yıkıldığını gördüm. Sanki tsunami oldu. Mahallede bu altıncı yıkım. Daha önce gelindi ama bir tedbir alınamadı” şeklinde konuştu. Bu arada bölgede 13 Haziran’da da sel felaketi yaşandığı ortaya çıktı. Kullanılmaz hâle gelen Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu’nun o zaman da hasar gördüğü belirtildi. Öğrencilerin okuldaki hasarı onarmak için çalıştığı, sağanak sırasında köylüler tarafından güçbela kurtarıldıkları ifade edildi.