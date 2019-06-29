Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardeş Eli İnsanı Yardım Derneği (Kardeşeli), Kurban Bayramı için vacip kurban kampanyasını bu sene de devam ettirdiklerini duyurdu. Dernekten yapılan bilgilendirmede; kurulduğundan yılında itibaren her sene ihtiyaç sahiplerine yurtiçi veya yurtdışında kurban bağışına bu sene de devam edilecek. Kurban kampanyası 1 Temmuz itibariyle başlayacak.

Dernek Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, yaptığı açıklamada; "Kurban; birliği, beraberliği, hali anlamayı, vefakârlığı ve paylaşmayı gösterir bize. Bir yetimin bir mahzun kalbin sevincine, mutluluğuna, samimi duasına ortak eder bizi. Yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine huzur, bizlere bereket sağlar. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Ramazan ayı çalışmalarının ardından Kurban bayramı için vacip kurban kampanyasının 1 Temmuz itibariyle başlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere kampanyayı iki farklı şekilde yürütecek olan derneğimiz, bağışçıların hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurbanınız, ocağında yemek pişiremeyen annelerin, evini geçindiremeyen boynu bükük babaların ve hayatında henüz et yememiş yetimlerin bulunduğu ihtiyaç sahibi bölgelerde kesilsin, onlara da bayram olsun" dedi.