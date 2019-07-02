Kaza, bugün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi. Kaza sonucu tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
02.07.2019 - 14:37 | Son Güncelleme: 02.07.2019 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tünel adeta savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,trafik kazası,Sabiha Gökçen Havalimanı,
634441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634441.aspx
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