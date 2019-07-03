Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale’de başlayan uygulama ile hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderildiğini kaydetti. Vatandaşların artık doğum raporunu da elektronik ortamda alabileceğini belirten Koca “Hastanelerimizde dünyaya gözlerini açan bebekler, e-Doğum sistemi ile kayıt altına alınıyor ve doğum raporu oluşturuluyor. Bu sayede mükerrer rapor yazımları ortadan kalkıyor ve usulsüz raporların önüne geçiliyor. Bu hizmeti hayata geçirdiğimiz 16 aylık sürede 1 milyon 385 bin bebeğin doğum raporları, elektronik imzalı ve doğrulanabilir şekilde kayda geçirildi” ifadelerini kullandı.
Yenidoğana anında kimlik
03.07.2019 - 02:30 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak sağlık hizmetlerinde bürokrasiyi azaltmak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirtti.
Etiketler : fahrettin koca,yenidoğan,yenidoğan kimlik,
634524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634524.aspx
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