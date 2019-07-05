Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Tokat, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

