İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu, 13'ü muvazzaf ve 1'i emekli astsubay olan 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay bu sabah adliyeye sevk edildi.
Yalova'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede
05.07.2019 - 09:28 | Son Güncelleme: 05.07.2019 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YALOVA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler : YALOVA,
635002 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635002.aspx
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