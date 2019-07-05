Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu, 13'ü muvazzaf ve 1'i emekli astsubay olan 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay bu sabah adliyeye sevk edildi.