Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 32 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35 
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 34 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33 
Antalya: Az bulutlu ve açık 31 
Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 