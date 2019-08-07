Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvalık Belediyesine ait bölgede, mangal ateşinin tamamen söndürülmemesinden çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Ekipler alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Yangın, bölgedeki birkaç ağacın zarar görmesine neden oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, vatandaşları özellikle güvenli piknik alanlarının dışında ve rüzgarlı havalarda mangal yakmamaları konusunda uyardı.