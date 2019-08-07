Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Nazilli ve İzmir'den 2 helikopter ile arazöz ve iş makinesi sevk edildiği bildirildi. Öte yandan yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.
Bodrum'da orman yangını
07.08.2019 - 15:58 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Etiketler : Bodrum,orman yangını,
642403 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/642403.aspx
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