Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir tarafında, Kurban Bayramlarında artık klasikleşen acemi kasap vakaları yaşandı. Bazı vatandaşlar, kurban keserken kazayla ellerinden ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurbanlık hayvanları kesmek için yatırmak isterken kurbanın altında kalan bazı vatandaşların ise kol ve bacaklarında kırıklar oluştu. Bazı vatandaşlar ise kurbanlıklardan aldıkları darbe sonucu yaralandı. Kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan yüzlerce vatandaş hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kurban kesimi sırasında parmağını koparan Vahdet Öztürk, bir anlık dikkatsizlikten bayramı hastanede geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Yıllardır kurbanını kendisi kestiğini, başına ilk defa böyle bir olay geldiğini vurgulayan Öztürk “Kendimize çok güvendiğimiz için elimizi kestik. Bir parmağım kesik, bir parmağım koptu, geri diktiler. Benim tavsiyem bu iş şakaya gelmez kurban keserken çok dikkatli olmalı herkes” dedi.



İPİNİ KOPARAN SAHİBİNDEN KAÇTI!

Acemi kasaplar gibi Kurban Bayramı’yla ilgili olarak klasikleşen bir diğer vaka da kaçan kurbanlıklardı. Şanlıurfa’da Paşabağı Mahallesi’nde sahiplerinin kesim yerin götürmek istediği boğa, kamyonetten indirilirken kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların elinden kurtularak koşan boğa yaklaşık dört kilometre uzaklıktaki bir bahçeye girdi. Sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Haliliye ve Eyyübiye Belediyelerinin hayvan yakalama timleri geldi. Uzun süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman görevlileri ve kendisini yakalamak isteyen kişileri kovaladı. Gazetecilere de zor anlar yaşatan boğa, görevliler tarafından sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı. Sakinleşmesinin ardından ip bağlanan boğa, uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanarak kurban kesim alanına götürüldü. Yurt genelinde birçok ilde de benzer görüntüler yaşandı.



Kurbanlıklarını üst geçitten geçirdiler

Antalya’da, Kurban Bayramı’nın ilk günü, kentteki hayvan pazarı ve kurban kesim yerlerinde yoğunluk yaşandı. Pazar ve kesim yerlerinin çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için çaba sarf etti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası binası karşısındaki pazardan satın aldıkları kurbanlık hayvanları, yolun karşısına park ettikleri araçlarına götürmek için üst geçidi kullanmak isteyenler zorlandı.