Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satılmayı bekleyen araçlar arasında 2 adet yarış otomobilide bulunuyor. Söz konusu yarış otomobilleri, Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde, e-ihale üzerinden satışa çıkarılacak. Geçici olarak Türkiye’ye getirilen ve teslim alınmadığı için gümrükte kalan iki yarış arabaları 2011 model ‘Caterham SP/300.R’ model. ‘www.eihale.gov.tr’ adresinden en küsa sürede e-ihaleyle satış işlemi gerçekleştirilecek.

E-ihale sisteminin işlediği 2014 yılından bu yana Türkiye’de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satışı yapıldı ve Türkiye ekonomisine 870 milyon TL civarında katkı sağlandı. Söz konusu araçlara dair bilgilere söz konusu site üzerinden ulaşılabiliyor.