Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 
İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
İzmir: Az bulutlu 31 
Adana: Parçalı bulutlu 34 
Bursa: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 