Deniz E, kapıdan çıkarken, Büşra Ç’ye omuz attı. Genç kızın “Ne yapıyorsun?” demesi üzerine de tekme tokat saldırdı. Bu anlar, apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mağdur kız, şahıstan şikâyetçi oldu. Deniz E’ye karşılık veremediğini belirten Büşra Ç. “Bu kadın nasıl öğretmenlik yapar? Böyle insana çocuk emanet edilir mi?” dedi. Öğretmenin eşi K.E. ise olayın bir öfkeyle yaşandığını, üzüntü duyduklarını belirtti. İHA
Kadın öğretmenden komşu kızına dayak
18.08.2019 - 08:18 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 08:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya Selçuklu’ya bağlı Kılıçarslan Mahallesi’nde oturan ilkokul rehber öğretmeni Deniz E, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında şikâyette bulunan komşusunun kızı Büşra Ç. (23) ile kapıda karşılaştı...
Etiketler : öğretmen,dayak,
644466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644466.aspx
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