Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz E, kapıdan çıkarken, Büşra Ç’ye omuz attı. Genç kızın “Ne yapıyorsun?” demesi üzerine de tekme tokat saldırdı. Bu anlar, apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Mağdur kız, şahıstan şikâyetçi oldu. Deniz E’ye karşılık veremediğini belirten Büşra Ç. “Bu kadın nasıl öğretmenlik yapar? Böyle insana çocuk emanet edilir mi?” dedi. Öğretmenin eşi K.E. ise olayın bir öfkeyle yaşandığını, üzüntü duyduklarını belirtti. İHA