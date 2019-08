Türkiye Gazetesi

Bim market en uygun fiyat seçenekleri ile binlerce mağazasında müşterilerine perakende alışveriş deneyimi sunar. Her hafta Bim indirimlerini takip etmek için vatandaşlar, zincir mağazanın bim aktüel katalog ve bim aktüel listesini merakla inceliyor. Bim katalog broşüründe duyurulan yüzlerce indirimli ürün her hafta Cuma günü, uygun fiyatlarla satışa sunulur. İhtiyaçlara ve müşterilerden gelen isteklere göre indirim listesinde her hafta farklı eşyalar yer alır. Teknolojik aletler, giyim ürünleri, kozmetik malzemeleri, yiyecek-içecek gibi gıdalar bim aktüel ürünler indirim günlerinde satışa sunulan ürün gruplarındandır.

Her hafta getirdiği birbirinden cazip ürünlerle müşterileri heyecanlandıran Bim'de bu hafta da öne çıkan birçok ürün var. Bim'de bu hafta küçük ev aletleri ve okullar açılmadan önce çok işe yarayacak kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar ve iç giyim ürünleri öne çıkıyor. İşte BİM marketlere gidecek olan müşteriler için 23 Ağustos 2019 Bim aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler...