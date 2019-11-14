Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda, Yıldırım Değirmenönü Mahallesinde T.Ç isimli şahısın ikametine baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada elektrik süpürgesinin içine saklanmış 215 gram metamfetamin ele geçirildi. Ardından dolabın içinden 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Ekipler şüpheli T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.