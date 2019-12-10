Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma ekipleri kent merkezinde yaptığı operasyonla, tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şahıs ile birlikte 239 adet sikke ve 70 adet tarihi obje ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.