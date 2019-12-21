Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İşte 21 Aralık 2019 hava durumu...



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12

İstanbul: Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 18

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Az bulutlu ve açık 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık 16

Erzurum: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15