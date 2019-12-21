Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İşte 21 Aralık 2019 hava durumu...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12
İstanbul: Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 18
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Adana: Az bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Az bulutlu ve açık 18
Trabzon: Az bulutlu ve açık 16
Erzurum: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 7
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15