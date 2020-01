Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Her ne kadar “modayı takip etmem, yakışanı giyerim, kullanırım” diyor, bütçeye göre alışveriş yapmaya çalışıyorsak da, etrafımızı saran tüketim trendlerini görmezden gelmek pek mümkün değil. Kıyafet almaya gittiğinizde seçenekleriniz moda trendleriyle sınırlı. Koltukta, sandalyede, hatta tabloda bile. Tabii podyumlardaki çılgın kıyafetleri almayacağız pek çoğumuz ama en azından ayakkabının topuğunda, alacağımız manto ve botta, bluzda, fularda; moda renkler çerçevesinde dolaşacağız gibi görünüyor.

SADELİK İLK TERCİH

En sevilen renklerden olan klasik mavi, bu yılın rengi. Sadece gardırop seçimlerinde değil, dekorasyondan kozmetiği kadar birçok alanda ilham vereceği çoktan belli olan bir renk.

Ayakkabıda dar, rahatsız, 13 puntoluk topuklar yerini rahatlığa terk etmeye başlayalı çok oldu. Gece kıyafetlerinin altına bile spor ayakkabı giyenlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Bu nedenle yüksek topuğa alışkın olanlar için günlük spor ayakkabılarda taban boyları hızla yükseliyor. 10 santime varan taban yükseklikleri de birçok markanın iddia sahibi olacağı modellerden olacağa benziyor...

YILIN MODA SAÇLARI

Saç, bir kadının en önemli makyajı. Rengi, modeli, boyu ile bir anlamda kişiliğin de aynası saç. Uluslararası bir kuaförlük eğitim okulunun eğitmeni olan Sinan Ergün, yılın saç trendleri hakkında bilgiler veriyor. Uluslararası alanda da bu yıl kuaförlerin müşterilerine en fazla tavsiye edeceği saçları sıralarken, ışıltının vazgeçilmez olacağını da söylüyor.

PIxIe Saç Kesim: Kısa modeller arasında en yoğun tercih edilen model. Daha yoğun olarak undercut modeller ile birleşerek modern ve rahat kullanım sağlar. Saç uçlarındaki doğal görüntü ile hem sakin hareketsiz kullanımlarda hem de hareketli karışık kullanımlarda tercih edilebilir.

Küt: Saç uçlarının aynı hat uzunluğunda olduğu modeller bütünü. 0 derecelik açıyla saça herhangi bir hareket vermeden uygulanır kısa, orta veya uzun boy modelleri olabilir.

Katlı: Saç uçlarının aynı uzunlukta farklı hatlar üzerinde düşmesi ile oluşur. Katların yoğunluğu kullanılan açının yükseltilmesiyle arttırılabilir ya da düşürülmesiyle azaltılabilir. Açılar ve farklı uzunluklar kullanılarak model çeşitlendirilebilir.

Undercut: Altlar kısa üstler uzun saç modelleridir. Bağlantılı ve bağlantısız olarak iki gruba ayrılır.

Kıvırcık: Bu modelde fönle düz model sağlanabildiği için en çok kullanılacak modellerden olacak. Kıvırcık oranını artırmak için burgu tekniği kullanılıp, dalga içine dokular kazandırabilirsiniz.

Fresh cut: Doğal ve soft katlarla oluşturulan orta boy saç kesim modeli. Belli belirsiz saç içerisindeki katlar sayesinde saçın hareketleri artar özellikle dalgalı şekillendirmelerde kullanım süresi daha uzun olur.

Graduasyon: Belirli bir saç boyu aralığında arka bölümünde açı kullanarak yuvarlaklık elde edilmesi ile oluşan modeller bütünü. Saçta yoğunluk ve hacim görüntüsü artar.

Usturalı: Çok önerilmese de doğal parçalanmış görüntüsü vermek için kullanılır.

Ev dekorasyonunda maksimalizm ‘out’

Minimalizm, son yılların öncü akımlarından. Hemen hemen her alanda büyük ilgi görüyor. İnsanlar kıyafetlerini azaltıyor, odalarını sadeleştiriyor, ‘az eşya çok huzur’ için ‘minimalizm diyor. Yüksek Mimar Emel Balcı, 2020 ev dekorasyonunda minimalist akımın hakim olacağını ifade ediyor. Evet, ev dekorasyonunda minimalizm önde ama maksimalist parçaların da yine vazgeçilmez olabileceğini söylüyor Balcı ve “Eşya azalıyor ama büyüyor. Yani eşya sayısı az ama büyük olacak. Yeni akımla, büyük tablolar duvarlarımızı süsleyecek. Dev avizeler, geniş kanepeler, büyük orta sehpalar” diyor. Peki küçük alanlarda ne yapacağız? Dar alanlar için de yine dünyada trend olan ‘küçük ev’ trendine uygun tasarımlar var. Katlanan yataklar, yatak olan kanepeler, katlanan masalar bu alanlar için.

Mavinin her tonu her kıyafetimizde

Dekorasyondan kıyafete, makyajdan mücevhere kadar pek çok alanda klasik mavi etkisi var. Morhipo MAG ekibi, mavinin nasıl kullanılacağı ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunuyor. Kobalt ya da kraliyet mavisi denen bir mavi tonu olan bu rengi her şekilde kullanabilirsiniz. Payetli masmavi bir elbise, hem yaz hem kış için güzel bir tercih olacak. Doğanın en baskın diğer renklerinden olan yeşil ve kahverengi, bej, kırık beyaz ya da diğer toprak tonlarıyla dengelemek mümkün. Klasik mavi, beyaz gibi siyahla da çok güzel bir uyum sağlar. Çizgili desenler, kumaş pantolon ve babet sokak stiliniz olabilir. Baştan aşağı masmavi giyinmek ise ‘kraliyetlik’ bir tarz.

Mavi gözlerin üzerine çıkıyor

Mavi, makyajda da çok revaçta. Tabii çok soğuk ve pastel mavilerden uzak durmak şartıyla. Klasik maviyi de makyaja dâhil etmek zor olabilir. Mavi fark kullanacaksanız, diğer bütün tonlar yok denecek kadar hafif olmalı.

Evde bu renge çok yer var

Evde mavi renk için çok fazla alan var. Dikkat edilmesi gereken nokta ise çok abartmamak. Aksi hâlde boğucu bir havaya sebep olur ve yorar. Mavi koltuklar kullanabilir, koltukların üzerine kahverengi ve yeşil yastıklarla yumuşatabilirsiniz. Mavi tonlar, duvarlarda da çok rahat kullanılabilir. Ancak dekorasyon malzemeleriyle de mavi etki oluşturabilirsiniz. Grinin mavi ile uyumu da dekorasyonda çok farklı olacaktır.