Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzman Onbaşı Fatih Akbulut için Mardin’in Midyat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında, şehidin iki ay evvel evlendiği eşi Funda, annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut ile kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sırtına Türk bayrağı asan, başında eşinin kepi bulunan Funda Akbulut, şehidin naaşına sarılıp “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” dedi. Kılınan namazdan sonra şehidin cenazesi, Kıble Mezarlığı’na tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse için memleketi Mersin’in Tarsus ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Yeter, babası Hacı ve annesi Songül Köse cenaze töreni boyunca gözyaşlarına boğuldu. Anne Songül ve baba Hacı Köse, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiler. Şehit Astsubay Sinan Köse, ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi’nde defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. Nişanlısının kamuflajını giyerek cenazeye katılan Melek Şanlı, şehit Yanık’ın fotoğrafına bakıp nişan yüzüğünü gösterdi ve “Bak halen çıkarmadım, hep burada kalacak” dedi.

Melek Şanlı, tören başlarken de tabutun başına geçerek, asker selamı verdi. Bu arada, şehidin nişan töreninde giydiği takım elbise ile taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin atkısı da tabutun üzerine bırakıldı. Yanık’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık’ta bulunan şehitliğe defnedildi.

Uzman Onbaşı Halil Karakoç da memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Fatma ile babası Çetin Karakoç’u, yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı. Mersin Şehitliği’ne defnedilen Karakoç’un nişanlı olduğu, yaza düğün yapacağı öğrenildi.