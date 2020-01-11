Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 22.15 sıralarında TEM Otoyolu, Ataşehir mevkinde meydana geldi. Kaza yapan iki otomobili fark edemeyen sürücü öncesinde kaza yapan otomobile arkadan çarparak sağ tarafta bulunan toprak alana saplandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilleri kontrol ederken yaralanan dört kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılara ilk müdahaleyi yapmak için kaza yerine gelen ambulans ekipleri bazı otomobillerin emniyet şeridine girmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik polislerinin kontrolünde akan trafik otomobillerin çekiciyle kaldırılması sonrası normale döndü.

