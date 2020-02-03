Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah erken saatlerde arpa ve saman karışımıyla hazırladıkları yemle develeri besleyen kardeşler, daha sonra onları dereye götürerek su ihtiyaçlarını gideriyor. Develerin tüylerini tarayan, temizliklerini ihmal etmeyen ikili, karlı tepe ve arazilerde antrenman yaptırarak dayanıklılıklarını artırıyor. Zorlu tabiat şartlarına alıştırılarak yetiştirilen hayvanlar, Ege ve Akdeniz bölgelerinde düzenlenen organizasyonlarda birincilikler elde ediyor. İşlerinin çok zor olduğunu aktaran Baran Erbay “Herkes çöllerde deve görmeye alışkın ama biz karda yetiştiriyoruz. Çünkü bunların dayanıklı olması lazım. Koyun ve inek beslemeye benzemez” diyor.