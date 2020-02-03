Sabah erken saatlerde arpa ve saman karışımıyla hazırladıkları yemle develeri besleyen kardeşler, daha sonra onları dereye götürerek su ihtiyaçlarını gideriyor. Develerin tüylerini tarayan, temizliklerini ihmal etmeyen ikili, karlı tepe ve arazilerde antrenman yaptırarak dayanıklılıklarını artırıyor. Zorlu tabiat şartlarına alıştırılarak yetiştirilen hayvanlar, Ege ve Akdeniz bölgelerinde düzenlenen organizasyonlarda birincilikler elde ediyor. İşlerinin çok zor olduğunu aktaran Baran Erbay “Herkes çöllerde deve görmeye alışkın ama biz karda yetiştiriyoruz. Çünkü bunların dayanıklı olması lazım. Koyun ve inek beslemeye benzemez” diyor.
Şampiyon develeri karda yetiştiriyorlar
03.02.2020 - 06:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 06:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Başkale ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kocaköy Mahallesi’nde yaşayan Mustafa ve Baran Erbay kardeşler, akrabalarının kurduğu çiftlikte 11 deveye çobanlık yapıyor.
Etiketler : van,deve,haberler,
679032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679032.aspx
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