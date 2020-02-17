Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin köklü edebiyat festivallerinden Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali yarın başlıyor. Fahri başkanlığını kuruluşundan beri Doğan Hızlan’ın üstlendiği festival, bu sene 12. defa edebiyat meraklılarıyla buluşacak. Festivale 10’u yurt dışından, 10’u da Türkiye’den olmak üzere toplam 20 şair ve yazar katılacak. Doğan Hızlan, İskender Pala, Marianne Larsen, Azita Ghahreman, Najwan Darvish ve Ömer Erdem gibi isimlerin iştirak edeceği festivalde, bu sene “Divan Şiir Geleneği” ile “Şehir ve Edebiyat” temaları öne çıkacak. Bu çerçevede Tophane-i Amire’de divan edebiyatına dair bir sergi açılacak ve paneller tertiplenecek.



BOĞAZ GELENEĞİ

XII. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali programında, Pera Palas, Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Goethe Enstitüsü salonlarında yerli ve yabancı şairlerin katılımıyla gerçekleştirilecek “şiir akşamları” da yer alıyor. Festivalin özel etkinliği olan “Şiir Hatları Vapuru”, son gün olan 22 Şubat Cumartesi saat 12.00’de Eminönü’nden hareket edecek ve son faaliyet olan “Boğaz Şiir Okuması” ise Beykoz’daki Mehmet Akif Ersoy Şiir Evi’nde gerçekleştirilecek.